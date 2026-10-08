إسبانيا.. وفاة مسنّة أشعل إخلاؤها من منزلها احتجاجات واسعة

أعلنت نقابة المستأجرين في مدريد وفاة ماريكارمن أباسكال (87 عاما)، التي أثار إجبارها على إخلاء منزلها احتجاجات على مستوى البلاد سلّطت الضوء على أزمة السكن، وانتهت بالدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وقالت النقابة في بيان "نأسف لإعلان وفاة ماريكارمن اليوم"، معتبرة أن قضيتها شكّلت "نقطة تحوّل في تاريخ" إسبانيا.

وأثار إخلاء ماريكارمن أباسكال من منزلها موجة غضب واسعة أفضت إلى خروج تظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، فيما أقام مئات المحتجين مخيما في ساحة بويرتا ديل سول في مدريد التي كانت مسرحا لأبرز التحركات.

وزادت الحركة الاحتجاجية الضغوط على حكومة الأقلية اليسارية لتقديم إجراءات عاجلة في ملف السكن، ولاسيما فرض قيود إضافية على قرارات الإخلاء والتجديد التلقائي لعقود الإيجار.

لكن رفض هذه الإجراءات في البرلمان الأسبوع الماضي دفع رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز للدعوة إلى انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر، على أن يحتل ملف السكن موقعا محوريا في الحملة الانتخابية.

وقالت نقابة المستأجرين "أصبح النقاش حول السكن في صدارة الاهتمام، لكن الثمن الذي دُفع للوصول إلى هنا كان باهظا جدا".

وكانت أباسكال نُقلت إلى المستشفى وهي تعاني إرهاقا بعد إخلائها، قبل التوصل إلى اتفاق مع الشركة المالكة للشقة يقضي بتمكينها من العودة إلى منزلها.