لقاء أمريكي روسي أوكراني مرتقب لحل الصراع

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، إن بلاده وافقت على مقترح واشنطن لعقد لقاء ثلاثي مع الولايات المتحدة وأوكرانيا، مع تحديد الفترة الزمنية التي سيستغرقها اللقاء الثلاثي.

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحافي بموسكو، أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد الموافقة التامة على المقترح، معرباً عن استعداد موسكو للانتقال إلى العمل الجاد، لكنه اتهم أوكرانيا بأنها تحاول دائماً تعطيل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في السابق، وأنها وجهت ضربات إلى المنشآت المدنية ومراكز الاقتراع الروسية.

وتابع أن روسيا اقترحت مفاوضات ثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، لكنها تعرضت للاختراق والتعطيل، وفق تعبيره.

وأكد أن هذه المبادرات لم تكن روسية، بل جاءت من الولايات المتحدة، وأن موسكو تريد تحقيق التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال القمة التي جمعت بوتين بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، في أغسطس 2025 في أنكوراج في ألاسكا.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 15 شخصاً، في هجمات روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا.

وقالت الشرطة الأوكرانية إن حصيلة ضربة بريلوكي ارتفعت إلى تسعة قتلى، بينهم ثلاثة أطفال. فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا سعت من خلال الهجمات إلى توجيه «ضربة مؤلمة واستعراضية»، مجدداً الدعوة إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية.

من جانبها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت خلال الليل عشرات الصواريخ، وأكثر من 100 طائرة مسيرة باتجاه مناطق عدة، مؤكدة اعتراض عدد منها.