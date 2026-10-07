بعد وفاة باحثة روسية.. ما هو الطاعون الرئوي وما أعراضه ومتى يكون قاتلاً؟

تسببت وفاة فنية مختبر روسية في إحدى مراكز أبحاث الطاعون بسيبيريا مخاوف العالم وتساؤلات بشأن احتمال حدوث تسرب مخبري لبكتيريا الطاعون، بعد ربط مسؤولين روس بداية وفاتها بالمرض قبل أن تنفي السلطات فيما بعد وجود صلة بين الوفاة والطاعون.

داريا شيبيلوفا (28 عاماً) كانت تعمل في معهد سيبيريا والشرق الأقصى لمكافحة الطاعون ونقلت للمستشفى في نهاية سبتمبر، قبل أن تتوفى بعد ثلاثة أيام في بلدة شيليخوف قرب العاصمة الإقليمية إيركوتسك.

أعقب وفاتها إجراءات احترازية وألزم العاملون بارتداء الكمامات، إضافة إلى إلغاء فعالية عامة في إيركوتسك.

من جانبها قالت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية إن المنظمة التابعة للأمم المتحدة لا تعرف كيف توفيت موظفة في مختبر في سيبيريا وسط مخاوف بشأن الطاعون، ودعت روسيا إلى تقديم المزيد من المعلومات.

ما الطاعون الرئوي؟

الطاعون هو مرض بكتيري تسببه بكتيريا الطاعون التي تسمى «يرسينيا بيستيس» ومنه ثلاثة أشكال هي: الطاعون الدبلي، والرئوي، والإنتان الدموي.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، يعتبر الطاعون الرئوي أخطر هذه الأشكال وأكثرها قدرة على الانتقال بين البشر؛ إذ يمكن أن تظهر أعراضه خلال 24 ساعة من الإصابة، وينتقل من شخص إلى آخر عبر التنفس.

بدورها «منظمة الصحة العالمية» تقول إن الطاعون الرئوي شديد العدوى، ويمكن أن يسبب أوبئة خطيرة من خلال انتقاله بين الأشخاص عبر الرذاذ التنفسي.

رغم هذه الخطورة، فإن المرض قابل للعلاج بالمضادات الحيوية، وتكون فرص التعافي مرتفعة عندما يبدأ العلاج مبكراً، خصوصاً خلال الساعات الأولى من ظهور الأعراض، في حين بحال عدم اكتشاف المرض وعلاجه مبكراً، قد يكون الطاعون الرئوي قاتلاً.

ما الأعراض؟

أبرز أعراض الطاعون الرئوي هي الحمى، الصداع، الضعف، ضيق التنفس، ألم الصدر، السعال، والالتهاب الرئوي سريع التطور، وربما يتصاحب مع ذلك خروج مخاط مائي أو دموي.