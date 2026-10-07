واشنطن تطلب رسميا من موسكو معلومات بشأن تقارير عن وفاة مرتبطة بالطاعون

طلبت الولايات المتحدة رسميا من روسيا تقديم معلومات بشأن تقارير عن وفاة موظفة في مختبر بالطاعون، وفق ما أفاد مصدر مطلع على المسألة الثلاثاء، وسط تزايد الدعوات لموسكو إلى التحلي بالشفافية.

ونفت السلطات الروسية فرض تدابير لمكافحة الطاعون، وقللت من شأن التقارير عن حادث وقع الأسبوع الماضي في معهد لأبحاث المرض في منطقة إيركوتسك بسيبيريا.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سيتحدث قريبا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، فيما دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية موسكو إلى تقديم معلومات واضحة بشأن الوضع.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء "طلبنا رسميا معلومات إضافية من الحكومة الروسية".

وقال روبيو خلال زيارة لايسلندا "نشجع روسيا على التحلي بالشفافية وتبادل مزيد من المعلومات مع العالم حتى نتمكن جميعا من التعامل مع الوضع بالشكل الملائم والمناسب".

بينما كشف ترامب لاحقا عن أنه سيتحدث إلى بوتين بشأن ما حدث.

وردا على سؤال للصحافيين في البيت الأبيض عما إذا كان قد تحدث إلى بوتين، قال ترامب "لدي مكالمة مقررة، نعم"، مضيفا أنها ستجري "قريبا جدا".

ولدى سؤاله عما تقوله أجهزة الاستخبارات الأميركية بشأن الوضع، قال ترامب "نجري مناقشات معمقة للغاية. وسنتمكن على الأرجح من تقديم معلومات بشأن الأمر غدا".

وأفاد موقع "بيبول أوف بايكال" الإخباري الروسي الجمعة بأن داريا شيبيلوفا البالغة 28 عاما، وهي الموظفة التي توفيت، ربما أصيبت بالطاعون الرئوي إثر تحطم أنبوب اختبار.

كما أفاد الموقع بأن ما يصل إلى 200 شخص يُحتمل أنهم خالطوها وُضعوا في الحجر الصحي.

لكن السلطات الروسية تقول إن سبب الوفاة لم يتأكد، فيما نفت الهيئة الروسية لحماية المستهلك والصحة "روسبوتريبنادزور" ما ورد في وثيقة متداولة عبر الإنترنت عن فرض تدابير خاصة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن معلومات تلقتها من روسيا الثلاثاء أكدت أنه "لم تُسجل أي حالة من هذا المرض الخطير في مدينة إيركوتسك".

لكن مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس دعا موسكو لاحقا إلى التحلي بالشفافية، قائلا إن المنظمة "طلبت معلومات إضافية" بشأن سبب حالة الالتهاب الرئوي وتفاصيل أخرى.

والطاعون مرض بكتيري يمكن أن يظهر بأشكال عدة، بينها الطاعون الرئوي، وهو الشكل الأكثر عدوى ويمكن أن ينتقل عبر الجهاز التنفسي، فيما ينتقل الطاعون الدبلي بواسطة البراغيث المصابة.

ويمكن أن يكون الطاعون الرئوي الذي يؤدي إلى فشل الرئتين، قاتلاً إذا لم يُعالج مبكرا، وفق منظمة الصحة العالمية.

