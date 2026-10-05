ترحيب أوروبي بقرار مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الإفراج عن مخزونات الديزل





رحبت المفوضية الأوروبية اليوم بقرار مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الإفراج عن كميات كبيرة من مخزونات الديزل والنفط، معربة عن اعتقادها بأن الخطوة ستسهم في خفض أسعار الوقود في دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا كايزا إيتكونن للصحفيين إن المفوضية ترحب بقرار مجموعة السبع مشيرة خصوصا إلى رفض الدول فرض أي حظر على صادرات الديزل، بعد أن كانت الولايات المتحدة قد لوحت بإمكانية اتخاذ مثل هذا الإجراء.

وأضافت أن حماية الأسر والشركات من صدمات الأسعار تظل أولوية بالنسبة لنا .

وكانت الإدارة الأميركية قد دعت في الأيام الأخيرة ألمانيا وفرنسا إلى المساهمة في خفض أسعار الوقود العالمية المرتفعة من خلال الإفراج عن الديزل من الاحتياطيات الطارئة، مهددة في الوقت نفسه بإمكان فرض حظر على صادرات الديزل الأميركية إلى البلدين.

واتفق قادة مجموعة السبع لاحقا على «إفراج منسق عن 100 مليون برميل عبر وكالة الطاقة الدولية، يبدأ فورا ويستمر خلال الأشهر الأربعة المقبلة»، على أن تشمل العملية إعطاء الأولوية للإفراج عن كميات كبيرة من الديزل خلال الأيام العشرين الأولى من جانب دول المجموعة وشركائها.

ولم يحدد إعلان مجموعة السبع كمية الديزل التي ستفرج عنها كل دولة، كما امتنعت المتحدثة الأوروبية عن تحديد الكميات، موضحة أن القرار يعود إلى وكالة الطاقة الدولية.

وجاء التحرك في وقت تشهد فيه أسعار الديزل ارتفاعا حادا في الولايات المتحدة وأوروبا ومناطق أخرى.