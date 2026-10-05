الدولار قرب أعلى مستوى في 17 شهراً

بدأ الدولار تعاملات الأسبوع قوياً، مقتربا اليوم الإثنين من أعلى مستوى له في 17 شهراً.

وسجل اليورو 1.1246 دولار، ليبقى قرب أدنى مستوياته منذ مايو 2025، بعد أن تكبد خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.

وبلغ الجنيه الإسترليني 1.3241 دولار، فيما سجل الين الياباني 157.69 مقابل الدولار في بداية التعاملات الآسيوية. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 101.97 نقطة.

وسجل الفرنك السويسري 0.8286 مقابل الدولار و0.9312 مقابل اليورو، عقب ارتفاعه بأكثر من 1 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6956 دولار أمريكي، فيما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5610 دولار أمريكي.