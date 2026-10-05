أمريكا.. مقتل شخصين وإصابة العشرات جراء إطلاق نار في جورجيا

يعمل مسؤولو إنفاذ القانون في ولاية جورجيا الأمريكية على تحديد ما حدث تحديدا عندما وقع إطلاق نار في حفل فوضوي للعودة إلى الوطن يمتد على دائرة نصف قطرها أربع كتل سكنية في بلدة بجنوب جورجيا يوم أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ما يقرب من ثلاثين آخرين.

وحدد مأمور مقاطعة دولي، كرايج بيفي، هوية الشخصين اللذين قتلا بأنهما جاكيفيون جاكسون، 21 عاما، من كورديلي، وماكاليب جاكسون، 23 عاما، من هوكينزفيل، جورجيا.

وقال كريس هوزي، من مكتب التحقيقات في جورجيا، مساء الأحد إن البعض من عشرات المصابين يعانون من جروح ناتجة عن أعيرة نارية، لكنه لم يستطع تقديم رقم محدد.

وقال هوزي خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد: "ما زلنا نحاول العمل على ذلك".

ولم تعتقل السلطات أي مشتبه به حتى الآن، كما لم تتضح بعد دوافع إطلاق النار.

وقال بيفي إن أعمار المصابين تراوحت بين 14 و51 عاما، وتم نقلهم إلى عدة مستشفيات محلية. وقال إن بعضهم كان في حالة حرجة مساء الأحد والبعض الآخر في حالة مستقرة.

وتجمع أكثر من 1000 شخص في الموقع، وأطلقت أكثر من 50 رصاصة في موقعين على الأقل تفصل بينهما كتلة سكنية واحدة تقريبا في فيينا، حسبما صرح بيفي لقناة دبليو إم إيه زد- تي في. وفيينا هي مجتمع قروي صغير يبعد حوالي 210 كيلومترات جنوب أتلانتا.

وقال بيفي إن نواب المأمور كانوا بالقرب من مكان الحادث عندما بدأ إطلاق النار، وبعد وصولهم اندلع المزيد من إطلاق النار على بعد كتلة سكنية واحدة تقريبا.

وأكد الطبيب الشرعي في مقاطعة دولي، بريت وولز، أن الرجلين أعلنت وفاتهما في مكان الحادث نتيجة جروح ناتجة عن أعيرة نارية قاتلة. وقال إن العديد من الأشخاص الآخرين تعرضوا أيضا لإطلاق النار، واصفا المشهد بأنه "مروع."