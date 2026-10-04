الهند تسعى إلى تعزيز دورها كوسيط بين موسكو وكييف





تسعى نيودلهي إلى تعزيز دورها كوسيط بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب بينهما، بحسب ما قال الأحد وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار.

وقال الوزير خلال جلسة في نيودلهي من منتدى السياسة والأمن والدبلوماسية المعروف باسم مؤتمر ميونيخ للأمن "موقفنا من هذا النزاع واضح جدّا. ونحن نرغب في أن ينتهي ونعرف أن الأمر يحصل بواسطة الحوار والدبلوماسية".

وأضاف "نعمل على ذلك منذ سنوات لكن في الأشهر الأخيرة ازداد انخراطنا وتخطّى نطاق النداءات ليتحوّل إلى مناقشات مع روسيا وأوكرانيا في هذا الخصوص".

واجتمع وزير الخارجية الهندي في مطلع سبتمبر بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، بعدما كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد حثّ "الصديق" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تسوية النزاع، وذلك على هامش قمّة في قرغيزستان.

وصرّح جايشانكار أن الهند "تسعى إلى أن تكون مفيدة، بدءا بمسألة أمن النقل البحري في البحر الأسود"، وصولا إلى مناقشات بشأن صادرات الحبوب أو الطاقة أو "سبل عدم الاعتداء"، مع الإشارة إلى أن "التبادلات متواصلة".

والأحد، أعلن زيلينسكي أن الولايات المتحدة تعتزم إقامة محادثات ثلاثية مع ممثلين أوكرانيين وروس في أواخر أكتوبر في إطار المساعي الدبلوماسية الأميركية لحلّ النزاع.