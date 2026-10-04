بعد فشل إعدامها بالحقنة القاتلة.. وضع حرج للأمريكية كريستا بايك

ما زالت الأمريكية كريستا بايك التي نجت من محاولتي إعدام بالحقنة القاتلة في سجن في تينيسي في وضع حرج ومن غير المعروف إن كانت ستصمد، بحسب ما قال محاميها ستيفن فيريل لقناة "سي ان ان" الأحد.

وأثارت محاولة الإعدام الفاشلة مساء الأربعاء لكريستا بايك التي كان من المفترض أن تكون أول امرأة تنفّذ في حقّها العقوبة القصوى منذ أكثر من مئتي عام في ولاية تينيسي الجنوبية، الجدل من جديد حول هذه العقوبة في الولايات المتحدة.

وحكم بالإعدام على بايك لقيامها في العام 1995 بقتل كولين سليمر (19 عاماً) عندما كانت في الثامنة عشرة من العمر. وصرّح محاميها "ما زالت في المستشفى موصولة بجهاز تنفّس وفي وضع خطر، ونحن لا نعرف بعد إن كانت ستصمد".

وأشار ستيفن فيريل إلى أنه لم يتسن له بعد زيارة موكّلته البالغة 50 عاما في المستشفى حيث يعكف الأطباء على أن يسحبوا من جسمها جرعتين من مادة مثبطة للجهاز العصبي المركزي حقنت بهما تنفيذا لحكم الإعدام.

ودعا المحامي مجدّدا حاكم ولاية تينيسي بيل لي إلى خفض عقوبتها.