اجتماع سري في «كامب ديفيد» يبحث حرب إيران

في وقت تتجه فيه حرب إيران إلى مرحلة جديدة، كشف «أكسيوس» عن اجتماع سري لكبار أعضاء مجلس الأمن القومي في الإدارة الأمريكية في كامب ديفيد.

وترأس الاجتماع، الذي استمر لساعات أول من أمس، نائب الرئيس جي دي فانس، وشارك فيه وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة.

وقال «أكسيوس» إن المجتمعين أجروا نقاشات معمقة وأرسلوا توصيات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستقبل الحرب مع إيران، والتطورات في اليمن.

ويأتي الاجتماع بينما تواجه المفاوضات مع طهران جموداً، وسط حديث عن احتمال استئناف واشنطن عمليات عسكرية واسعة ضد إيران، ووسط ما تعيشه الأخيرة من حصار محكم وعزل اقتصادي غير مسبوق. وقال وزير الخزانة الأمريكي إنه للمرة الأولى في التاريخ، لن تكون لدى إيران أي شحنات نفطية في عرض البحر هذا الأسبوع، ولن يحققوا أي إيرادات.

وأضاف أن العمليات العسكرية دمرت القوات الإيرانية، لافتاً إلى نجاح الجدار الحديدي، الذي وضعه ترامب في إجراء لم تلجأ إليه الولايات المتحدة من قبل.