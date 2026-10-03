رئيس وزراء لاتفيا يتصدر بفارق كبير في الانتخابات

أظهرت استطلاعات الرأي التي تُجرى ​عند الخروج من مراكز الاقتراع أن حزب ‌القائمة المتحدة ​المنتمي إلى تيار الوسط والمؤيد لأوكرانيا، بقيادة رئيس وزراء لاتفيا أندريس كولبيرجس، يتصدر الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم السبت بفارق كبير لم يكن متوقعا في ظل توتر كثير من الناخبين بسبب تحذيرات من ⁠احتمال وقوع هجوم روسي.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته محطة (إل.إس.إم) الإذاعية الحكومية في لاتفيا فوز القائمة المتحدة بنسبة 35.6 بالمئة من الأصوات، يليه حزب لاتفيا أولا الشعبوي ‌الذي يتبنى أسلوب حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" بنسبة 11.3 بالمئة. وكان حزب لاتفيا أولا سعى لكسب تأييد ‌الأقلية العرقية الروسية الكبيرة في البلاد في ‌الفترة التي سبقت الانتخابات.

وتحذر دول البلطيق منذ شهور ‌من شن روسيا هجمات ‌تخريبية وإلكترونية وغيرها من الهجمات الهجينة على أنحاء من أوروبا بهدف بث الخوف ​وتقويض الدعم الموجه ‌لأوكرانيا لكن ​مسؤولين غربيين قالوا إن روسيا ⁠لن تكون قادرة على شن هجوم مباشر على حلف شمال الأطلسي. ولاتفيا عضو في الحلف.

وتقول روسيا إن ​هذه الاتهامات ⁠عارية عن ⁠الصحة وإنها نتيجة لموجة من الهلع غير المبرر والمعادي لروسيا.

وردا على نتائج استطلاعات الرأي، قال كولبيرجس إنه ⁠يأمل في البقاء رئيسا للوزراء لكنه أضاف أنه لا يرغب في أن يكون حزب لاتفيا أولا شريكا في ائتلاف حاكم. وإذا تأكدت نتائج استطلاعات الرأي من خلال النتائج الرسمية فسيظل بحاجة إلى حلفاء في ‌الائتلاف لتشكيل حكومة.

وقال كولبيرجس في مقر حزبه في ريجا "هذه نتيجة جيدة بنحو ملحوظ. ​لم أكن أتوقع مثل هذه النتيجة".

واحتل الحزب التقدمي المرتبة الثالثة في استطلاعات الرأي بحصد 11.3 بالمئة، ويليه حزب السلطة السيادية المؤيد صراحة لروسيا بنسبة 10.8 بالمئة.