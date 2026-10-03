بيونغ يانغ تختبر صاروخاً باليستياً وسط توترات بشأن انفجار ألغام حدودية

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل باتجاه البحر اليوم السبت، لتواصل سلسلة من اختبارات الأسلحة في الآونة الأخيرة وسط توترات متصاعدة بين الخصمين بسبب انفجار ألغام أرضية حدودية أدت إلى إصابة ثلاثة جنود كوريين جنوبيين.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها رصدت إطلاق الصاروخ من منطقة وونسان الساحلية الشرقية في كوريا الشمالية، لكنها لم تحدد على الفور مدى طيران الصاروخ.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الصاروخ سقط على الأرجح خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الجيش كثف المراقبة واليقظة تحسبا لمزيد من عمليات الإطلاق المحتملة من الشمال ويتبادل المعلومات عن كثب مع الولايات المتحدة واليابان.

وجاء الإطلاق بعد يوم من سخرية الشقيقة القوية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون من مطالبة كوريا الجنوبية لكوريا الشمالية بالاعتذار عن انفجارات الألغام الأرضية التي قالت كوريا الجنوبية والقيادة الأممية التي تقودها الولايات المتحدة إنها ناجمة عن ألغام كورية شمالية مزروعة جنوب خط ترسيم الحدود العسكرية.

كما دعت سول بيونغ يانغ إلى وقف الجهود الأخيرة لتحصين حدودها، بما في ذلك زرع الألغام والحواجز المضادة للدبابات، والتي تسارعت بعد أن تخلى كيم جونغ أون في عام 2024 عن هدف حكومته طويل الأمد المتمثل في المصالحة مع الجنوب وأعلن أن سول خصم دائم.

ورفضت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، وثاني أقوى شخصية في بيونغ يانغ، مطالب سول بشأن انفجار الألغام ووصفتها بأنها "مثيرة للشفقة تماما"، قائلة إن الشمال يعتزم قطع العلاقات مع الجنوب بشكل دائم.