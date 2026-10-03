ترامب: الولايات المتحدة لن تفرض حظراً على تصدير الديزل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أن الولايات المتحدة لن تفرض حظرا على تصدير الديزل، مشيدا بقرار الدول الأوروبية ضخ كميات من احتياطياتها.

وفي رد على سؤال لمراسل وكالة فرانس برس عمّا إذا كان حظر الصادرات الأمريكية استُبعِد، أجاب ترامب خلال لقاء مع الصحافيين في البيت الأبيض "في الواقع لم يكن مطروحا فعليا. لكن ما فعلته أوروبا كان أمرا عظيما".

أضاف "أنا طلبت ذلك. لدى أوروبا كميات كبيرة من الديزل وهم بذلك يقدمون مساهمة عالمية كبيرة (...) وكذلك نحن".

وأردف "لن نفرض حظرا على التصدير، بل سنقوم بما يتعين علينا القيام به".

وكان ترامب قد صرّح في 22 سبتمبر بأنه يؤيد فرض حظر على تصدير الديزل، وهي خطوة كانت ستؤدي إلى خفض الأسعار بالنسبة للمستهلك الأمريكي لكنها ستفرض ضغوطا على الإمدادات في مناطق أخرى من العالم.

والخميس قال ترامب إن الولايات المتحدة لا تزال تدرس هذه الفكرة، في الوقت الذي كانت فيه إدارته تمارس ضغوطا على أوروبا للإفراج عن كميات من مخزوناتها.