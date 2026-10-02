الولايات المتحدة.. قتلى جراء تحطم مروحية في كاليفورنيا

تحطمت مروحية طبية تنقل مريضا قبالة جزيرة كاتالينا بالقرب من مدينة لوس أنجلوس، مما أسفر عن مقتل شخصين ونقل شخصين آخرين إلى المستشفى، حسبما قالت السلطات الأمريكية، ويواصل المنقذون البحث عن شخص خامس كان على متن الطائرة ومفقودا بعد تحطمها ليل الأربعاء.

وكان خفر السواحل ورجال الإطفاء والسباحون التابعون لإدارة شريف مقاطعة لوس أنجلوس من بين أفراد الطوارئ الذين بحثوا طوال الليل وحتى بعد ظهر الخميس.

ولم يكن سبب تحطم الطائرة واضحا بشكل فوري. وقالت القائدة في خفر السواحل ستايسي كريسي إن المروحية سقطت بعد وقت قصير من الإقلاع واصطدمت بالمياه على مسافة قصيرة من الجزيرة.

وأضافت كريسي: "نعتقد أن الطائرة الطبية كانت تنقل شخصا خارج الجزيرة للحصول على رعاية طبية إضافية في البر الرئيسي".

وقال المأمور روبرت لونا في مؤتمر صحفي بعد الظهر إن السلطات لم تحدد بعد أسماء الضحايا. ولكنه وصف الشخصين اللذين لقيا حتفهما بأنهما الطيار الذكر وممرضة أنثى. وذكر أيضا أن مسعفا آخر وشخصا رابعا، وهو رجل، دخلا إلى المستشفى.

وتم استدعاء المستجيبين الأوائل إلى تحطم جزيرة كاتالينا قبل الساعة 8 مساء بقليل وسحبوا أربعة أشخاص من المياه. وقالت إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس إنه تم إعلان وفاة شخصين في موقع الحادث، ونقل اثنان، في حالة مستقرة، إلى مستشفيات في البر الرئيسي.

وقالت كريسي إن رجال الإطفاء في الجزيرة تمكنوا من الوصول إلى الموقع بسرعة عن طريق قارب.

وأكد المجلس الوطني لسلامة النقل أنه يحقق وتعرف على الطائرة على أنها من طراز يوروكابتر إي سي-135- بي 2. وكان من المتوقع أن يصل موظفو المجلس الوطني لسلامة النقل إلى الموقع يوم الخميس. وقال متحدث باسم المجلس إنه سيجري نقل الطائرة إلى منشأة آمنة للتقييم.