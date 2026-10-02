إعصار "راشيل" يشتد إلى الفئة 3 قبالة ساحل المكسيك

ازدادت قوة الإعصار راشيل ليتحول إلى إعصار من الفئة 3 الخميس، قبالة ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ، في الوقت الذي يعاني فيه شمال المكسيك وأجزاء من جنوب غرب الولايات المتحدة من الفيضانات والأضرار الناجمة عن بقايا إعصار بولو في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبحسب المركز الوطني للأعاصير يواصل الإعصار، الذي يقع على بعد حوالي 390 كيلومترا قبالة الطرف الجنوبي لباها كاليفورنيا، التحرك ببطء غربا، ومن المتوقع أن يشتد في اليوم التالي قبل أن يضعف خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وحذر المركز الوطني للأعاصير من أن" راشيل" قد يولد أمواجاً تهدد الحياة قبالة ساحل المكسيك.