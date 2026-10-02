ترامب: تدمير إيران سلام العالم

وسعت الولايات المتحدة العقوبات على إيران مستهدفة هذه المرة كبرى شركات صناعة السيارات والسكك الحديد والتصنيع والمعادن.

وأكد بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن قطاعي السكك الحديد وصناعة السيارات يمثلان بعضاً من أكبر مصادر الإيرادات المتبقية للنظام، مشيراً إلى أن الإجراء الجديد يصيب بشكل مباشر الشرايين الحيوية التي تعتمد عليها إيران للحفاظ على اقتصادها والتحايل على العقوبات.

وفي أعقاب فشل اجتماعات نيويورك بإحداث اختراق للتوصل إلى اتفاق، شدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمجلة «تايم» في مقابلة نشرت أمس على أنه قد يختار تكثيف العمليات العسكرية ضد إيران، إذا تعذر التوصل إلى اتفاق يرضيه، مشيراً إلى إمكانية اتخاذ هذه الخطوة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر.

وأضاف: «بتدمير إيران نكون قد حققنا السلام في العالم، أما في وجود إيران فلا أعتقد أنه يمكن تحقيق السلام أبداً».

وأشارت تقارير إخبارية، أمس، نقلاً عن مصادر أمريكية إلى تحرك عسكري أمريكي واسع باتجاه الشرق الأوسط.

ووفق مسؤول أمريكي، من المتوقع أن يصل حجم الانتشار العسكري الأمريكي في محيط إيران إلى ثلاث حاملات طائرات ومجموعتي إنزال بحري بحلول نهاية نوفمبر. وأشار إلى أن الحشد يمنح القادة الأمريكيين خيارات متعددة للتعامل مع إيران.