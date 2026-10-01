الصحة العالمية تصدر إرشادات لمخاطر الحرارة بالتجمعات الجماهيرية

حذرت منظمة الصحة العالمية من تصاعد مخاطر الأمراض المرتبطة بالحرارة في التجمعات الجماهيرية، وأصدرت إرشادات جديدة للوقاية والإدارة لمساعدة منظمي الفعاليات والبلدان المضيفة على التنظيم الآمن والأفضل للفعاليات.

وأشار بيان للمنظمة إلى أن الأمراض المرتبطة بالحرارة في التجمعات الجماهيرية، مثل الفعاليات الرياضية والدينية والثقافية الكبرى، أصبحت تشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة وعلى سير العمليات، إذ تؤثر على المتفرجين والحاضرين والمتطوعين والعاملين. ونوهت الى أن مراجعة الأدلة التي شملت الدراسات المنشورة بين عامي 1980 و2025، استندت إلى بيانات توثق ما يقرب من نصف مليون حالة كانت قد تلقت رعاية طبية في تجمعات جماهيرية، من بينها أكثر من 22 ألف حالة مرض مرتبطة بالحرارة، لافتة الى ما تسهم به الأنظمة الطبية الجيدة والمنظمة في موقع الفعالية في علاج أكثر من 90% من المرضى في مواقع الفعاليات، مما يقلل بصورة كبيرة من الضغط على المستشفيات المحلية وخدمات الإسعاف.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية الدكتور تشيكوي إيكويزوإن الحرارة الشديدة تشكل تهديدا متزايدا للصحة والسلامة ولإستمرارية العمليات في التجمعات الجماهيرية، وهو ما يتطلب التعامل معها ليس فقط باعتبارها خطرا بيئيا، وإنما أيضا باعتبارها تحديا أساسيا على مستوى العمليات والحوكمة. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى زيادة الوفيات المرتبطة بالحرارة بنسبة 63% منذ تسعينيات القرن الماضي، مع تسجيل متوسط قدره 546 ألف وفاة سنويا خلال الفترة من 2012 إلى 2021.

ووفقا للمنظمة يمكن للتجمعات الجماهيرية أن تزيد من مخاطر الحرارة بعدة طرق، إذ قد تتضافر فترات البقاء الطويلة في الهواء الطلق والتعرض للحرارة وأشعة الشمس، وازدحام الحشود، ومحدودية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، والإجهاد الناجم عن السفر، وعدم الإلمام بالظروف المناخية المحلية، إلى جانب الضغوط المتنافسة على الخدمات الصحية .وقالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إن الظواهر شديدة الحرارة، بما فيها موجات الحرباتت أكثر تواترا وشدة في معظم مناطق اليابسة منذ خمسينيات القرن الماضي، ويرجع ذلك أساسا إلى تغير المناخ. ومن المتوقع أن تزداد وتيرة وشدة هذه الظواهر المتطرفة مع كل زيادة إضافية في الاحترار العالمي.

ولمساعدة البلدان المضيفة ومنظمي الفعاليات على استباق المخاطر الصحية المرتبطة بالحرارة وإدارتها بصورة أفضل، أصدرت منظمة الصحة العالمية مجموعة جديدة من الموارد تحت عنوان "الوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة والتدبير العلاجي لها في التجمعات الجماهيرية"،وذلك استنادا إلى الأدلة التي جرى تجميعها من خلال مراجعات منهجية للدراسات، وإلى الدروس المستفادة من التجمعات الجماهيرية في مختلف أنحاء العالم. ولفتت المنظمة إلى عدد من تدابير التأهب والوقاية الهامة قبل وصول درجات الحرارة إلى مستويات خطرة، بما فيها التوفير الكافي لمياه الشرب الآمنة والسهلة الوصول للناس والمرافق الصحية اللازمة، وتوفير البنية التحتية اللازمة للتبريد، وتعديل مواعيد الفعاليات وتحسين إدارة حركة الحشود وتدفقها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية القوى العاملة، وتعزيز سبل التواصل مع الجمهور والمراقبة في الوقت الفعلي، وتوفير الخدمات الطبية جيدة الاستعداد في موقع الفعالية.