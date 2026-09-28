زيلينسكي يكشف السر.. وكوريا غاضبة وتطالب باعتذار رسمي

طالبت كوريا الجنوبية أوكرانيا باعتذار رسمي بعدما نفت كييف وجود اتفاق بين الجانبين يقضي بالحفاظ على سرّية نقل جنديَّين كوريَّين شماليَّين أُسرا خلال القتال إلى جانب القوات الروسية.

وحصل الخلاف على إثر إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده نقلت جنديين كوريين شماليين إلى كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن "أسرهُما حيَّين لم يكن أمرا سهلا".

ويهدّد تصاعد الخلاف بين الجانبين بتعقيد مساعي كييف للحصول على أسلحة من حلفائها، ومن بينهم كوريا الجنوبية، لمواجهة الهجمات الروسية.

وردّ الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ على زيلينسكي، متسائلا في منشور على إكس "لا أعرف لماذا خالف الجانب الأوكراني الاتفاق وكشف الأمر إلى العلن"، معربا عن "خيبة أمله".

في المقابل، علّق مساعد زيلينسكي دميترو ليتفين بالقول إن أوكرانيا "دولة منفتحة"، مستغربا تسليم الجنديين سرّا.

وأضاف للصحافيين "لم نكشف سوى حقيقة إرسالهما إلى جمهورية كوريا، مع أن القصة طويلة ومفصّلة".

لكن سيول اعتبرت الخطوة خرقا للثقة بين البلدين.

وقال سونغ غي هونغ، كبير أمناء الرئاسة الكورية الجنوبية للشؤون الإعلامية، في بيان إن "انتهاك الجانب الأوكراني لاتفاق السرية بين البلدين وإفصاحه عن المعلومات من طرف واحد يعتبر في ذاته مسألة خطيرة للغاية".

وأضاف إن "الادعاء غير الصحيح الصادر عن المكتب الصحافي للرئاسة الأوكرانية بعدم وجود اتفاق للسرّية يقوّض بشكل خطير الثقة بين حكومتَي البلدين، ويلحق ضررا بالغا بالعلاقات الودية بينهما".

وأكد أن الرئاسة الكورية الجنوبية تطالب بـ "توضيح واعتذار رسميَّين"، مضيفا أن سيول تدرس "إجراءات إضافية قد تكون ضرورية" في هذا الشأن، من دون الكشف عن طبيعتها.

وكانت أوكرانيا أسرت مطلع العام الماضي جنديين كوريين شماليين كانا يقاتلان ضمن الوحدات التي دفعت بها بيونغ يانغ لدعم القوات الروسية في الحرب.

وقال أحد الجنديَّين إنه خدم في وحدة استطلاع، وإن بعض الجنود الكوريين الشماليين تلقّوا تدريبا على استخدام معدات عسكرية روسية، مضيفا أنه جُنّد في الجيش بعمر 17 عاما وظل في الخدمة منذ ذلك الحين.

وسبق لنائب كوري جنوبي أن قال إن الجنديين أعربا عن رغبتهما في العيش "حياة طبيعية" في كوريا الجنوبية.

وبموجب الدستور الكوري الجنوبي، يُعتبر جميع الكوريين، بمن فيهم سكان كوريا الشمالية، مواطنين كوريين جنوبيين.

ومن شأن الخلاف أن يعرقل طلبات أوكرانيا بالحصول على أسلحة من كوريا الجنوبية. علما أن سيول لم تزوّد إلى الآن كييف بأسلحة فتاكة، مستندة إلى قيود داخلية تمنع تقديم مساعدات عسكرية لدول تخوض حروبا، لكنها كانت تدرس تزويدها بمعدات دفاعية، خصوصا بعد إرسال كوريا الشمالية قوات لدعم روسيا.