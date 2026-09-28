ترامب يفرض هيبة الرئاسة وينتزع هدنة إعلامية في كأس الرؤساء

شهد ميدان «مادينا كاونتري كلوب» بولاية إيلينوي حضوراً لافتاً ومميزاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حرص على متابعة المنافسات الفردية الحاسمة، الأحد، ضمن فعاليات اليوم الرابع والختامي لبطولة «كأس الرؤساء» (Presidents Cup 2026) لسباقات الغولف العالمية.

وفي تقرير خاص ومفصل صادر عن شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية سلطت الشبكة الضوء على المشهد الميداني اللافت، الذي واكب وصول ترامب، حيث حرص قبيل انطلاق الجولات الفردية على الوجود عند منطقة الانطلاق الأولى لتحية لاعبي الفريق الأمريكي، وكان في مقدمتهم اللاعب وايندهام كلارك، وسط أجواء حماسية، وتغطية إعلامية مكثفة. ورصدت التغطية كيف تحول حضور الرئيس الأمريكي من مجرد زيارة بروتوكولية لدعم الرياضة الوطنية إلى حدث سياسي ورياضي بارز، استقطب اهتمام كل وسائل الإعلام الأمريكية والمتابعين للشأن الرياضي والسياسي على حد سواء.

وأفادت شبكة «سي بي إس نيوز» بأن وجود ترامب في منصات وملاعب الغولف الكبرى يعكس ارتباطه التاريخي والشخصي الممتد بهذه الرياضة، فضلاً عن حرصه المستمر على استغلال المناسبات الرياضية الكبرى للتواصل المباشر مع الجمهور، وتعزيز حضور الدولة في المحافل الكروية الشرفية.

وأشارت الشبكة إلى أن بطولة «كأس الرؤساء»، التي تجمع نخبة من أفضل لاعبي الغولف في الولايات المتحدة ضد فريق العالم «باستثناء أوروبا»، باتت تشكل تقاطعاً لافتاً بين النفوذ السياسي والتميز الرياضي، خصوصاً عندما يوجد رئيس الدولة بنفسه ليقدم الدعم المعنوي للمنتخب الأمريكي في أوقات الحسم الميداني.

وقد أفردت الصحافة الشاملة والوسائل الإعلامية الأمريكية مساحات واسعة لرصد تفاصيل هذه الزيارة، وتحليل أبعادها الميدانية والسياسية، حيث تفاوتت الزوايا الإعلامية بين التركيز على الأداء الرياضي، والبعد الرمزي للزيارة.

شبكة «سي إن إن» الأمريكية أبرزت في تغطيتها المشهد الجماهيري والتفاعلي المحيط بوجود ترامب، مشيرة إلى أن حماس المشجعين والالتفات حول منصة الانطلاق الأولى أضفت طابعاً احتفالياً سياسياً على البطولة، حيث امتزجت الهتافات الرياضية بدعم الشعار الأمريكي، مبرزة أن تحية ترامب للاعب وايندهام كلارك، ولأعضاء الفريق الأمريكي رفعت من معنويات اللاعبين قبيل الدخول في الجولات الفردية الحاسمة، التي تحدد مصير الكأس.

صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية تناولت الزيارة من زاوية دمج الرياضة بالسياسة الرئاسية، مشيرة إلى أن ترامب يستغل بذكاء مثل هذه الفعاليات ذات الجماهيرية العالية لترسيخ صورته قائداً قريباً من الشارع الرياضي، معتبرة أن منافسات «كأس الرؤساء» في مادينا تعد فرصة مثالية لاستعراض القوة والتلاحم الوطني في مواجهة الفريق الدولي، بعيداً عن أروقة الصراعات السياسية والانتخابية في واشنطن، فيما ركزت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية في تقريرها على الجوانب التنظيمية والأمنية المشددة، التي رافقت وصول الرئيس الأمريكي إلى نادي «مادينا كاونتري كلوب» بمدينة مادينا في إيلينوي، موضحة أن الإجراءات الأمنية المكثفة لم تمنع ترامب من التحرك بمرونة وتحية الجماهير واللاعبين عند نقطة الانطلاق، ومؤكدة أن حضور الشخصيات الرئاسية التاريخي لهذه البطولة يمنحها قيمة معنوية وسعرية عالية لدى الرعاة والمتابعين.

بدورها سلّطت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية الضوء على الشغف الكبير للرئيس ترامب برياضة الغولف، معتبرة أن وجوده ودعمه المباشر للاعبين أمثال وايندهام كلارك يمثل امتداداً لسياسة تشجيع الرياضيين الأمريكيين، وتقدير الإنجازات الوطنية، ومشددة على أن اللقطات التي جمعت ترامب باللاعبين أظهرت روح المعنوية العالية، والتركيز الشديد لتحقيق الفوز، والحفاظ على التفوق الأمريكي في هذه البطولة التاريخية.

وأفردت صحيفة «يو إس إيه توداي» الأمريكية مساحة لتحليل الأداء الفني في اليوم الرابع والأخير من البطولة، مشيرة إلى أن حضور ترامب ألقى بظلاله الإيجابية على أجواء الفريق الأمريكي، حيث نجحت التحية الرئاسية والكلمات المشجعة عند نقطة الانطلاق الأولى في ضخ طاقة إضافية لدى اللاعبين لخوض المواجهات الفردية الشرسة ضد منافسيهم الدوليين وسط ضغوط جماهيرية وإعلامية كبيرة.

من جانبها تناولت شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية الحدث عبر قراءة في التغطية المصورة والمستمرة لعدسات المصورين، مشيرة إلى أن صور استقبال ترامب للاعبي المنتخب الأمريكي حظيت بتداول واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل من الجولة الختامية لبطولة «كأس الرؤساء 2026» إحدى أكثر الفعاليات الرياضية متابعة ورصداً خلال هذا الموسم، متجاوزة حدود التنافس الرياضي الصرف لتصبح حدثاً وطنياً بارزاً.

وتخلص القراءة الشاملة للحدث والتغطيات الإعلامية المصاحبة إلى أن حضور الرئيس دونالد ترامب لمنافسات اليوم الأخير في نادي «مادينا» لم يكن مجرد زيارة عابرة، بل جاء ليعزز التقليد الرئاسي المتبع في دعم بطولة «كأس الرؤساء»، مؤكداً التداخل المستمر بين الشغف الرياضي والحضور القيادي، ومتوجاً فعاليات البطولة بمشهد إعلامي وجماهيري حافل حظي باهتمام واسع على الساحة الأمريكية والدولية.