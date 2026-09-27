موسكو تستهدف مراكز لوجستية أوكرانية وكييف تتصدى لـ 147 مسيرة

شهدت الجبهة الروسية الأوكرانية تصعيدا ميدانيا وجويا واسعا تمثل في تبادل هجمات مكثفة واشتباكات عنيفة على طول خط المواجهة، حيث تركزت الضربات على استهداف البنية التحتية العسكرية، والمراكز اللوجستية، ومقرات القيادة والاتصالات، تزامنا مع اعتراض مئات الطائرات المسيرة الهجومية من كلا الجانبين.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن وزارة الدفاع الروسية، إعلانها شن سلسلة غارات طالت مركزا لوجستيا في كييف لتوزيع المساعدات العسكرية الغربية، ومركز بيانات لشركة "فودافون" يعمل لصالح القوات الأوكرانية.

كما أعلنت موسكو استهداف مقرات بحرية تابعة لحرس الحدود ومستودعات للطائرات المسيرة في أوديسا ونيكولاييف، فضلا عن قصف سفينة شحن محملة بمعدات عسكرية، مؤكدة في الوقت ذاته تدمير 96 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات روسية وفوق البحر الأسود.

في المقابل، أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم" نقلا عن هيئة الأركان العامة والقوات الجوية الأوكرانية، بتسجيل 221 اشتباكا قتاليا خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى نجاح الدفاعات الجوية في تحييد 147 طائرة مسيرة روسية من أصل 170.

وأوضحت المصادر الأوكرانية أن القوات الروسية شنت هجمات مكثفة باستخدام آلاف الطائرات الانتحارية والقنابل الموجهة، مما أسفر عن سقوط مصابين في كييف، مؤكدة في الوقت نفسه تنفيذ القوات الأوكرانية لضربات ناجحة استهدفت مراكز قيادة وأنظمة مدفعية ولوجستية روسية.