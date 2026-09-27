الصين ترسل زوجاً من الباندا العملاقة إلى الولايات المتحدة

أرسلت الصين اليوم الأحد، زوجا من حيوانات الباندا العملاقة إلى الولايات المتحدة، وفق ما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية، وذلك بعد قمة في واشنطن بين زعيمي البلدين اتسمت بطابع استعراضي من دون تحقيق أي اختراقات.

وكان قد تم الاتفاق مسبقا على نقل زوج الباندا العملاقة، إلا أن الإعلان عن موعد مغادرتهما جرى الخميس خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن.

وتحظى هذه الثدييات التي تتميز بلونيها الأسود والأبيض بشعبية هائلة حول العالم، وترسلها الصين بالإعارة إلى دول أخرى في إطار برنامج يُعرف بـ"دبلوماسية الباندا" لتعزيز العلاقات الخارجية.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية أن "بينغ بينغ" و"فو شوانغ" غادرا مطار تشنغدو شوانغليو الدولي على متن طائرة مستأجرة قرابة الساعة الثالثة من فجر الأحد (الساعة 19,00 ت غ السبت).

وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الرسمية بأنه تم تجهيز كعك الذرة المطهو على البخار والخيزران والجزر لضمان حصول زوج الباندا على الغذاء الكافي خلال الرحلة الجوية التي تستغرق 15 ساعة.

وكانت طائرة "بوينغ 777" تابعة لشركة "فيديكس" الأكثر تتبعا على منصة "فلايت رادار 24" أثناء اقترابها من ألاسكا، أي عند بلوغها منتصف رحلتها تقريبا.

وسيتم وضع حيواني الباندا العملاقة في حديقة حيوان في أتلانتا بولاية جورجيا، حيث سيمضيان السنوات العشر المقبلة.

ونظم "مركز تشنغدو لأبحاث تربية الباندا العملاقة" مراسم وداع لزوج الباندا قبيل بدء رحلتهما.

وأشارت صحيفة "غلوبال تايمز" إلى أن الجانب الأمريكي أرسل خبراء في تربية الباندا لمرافقة الثنائي في رحلتهما الجوية.

واستعدادا لوصولهما، قامت حديقة حيوان أتلانتا بتجديد مرافق الباندا وتشكيل فريق لرعايتهما.

كما ضمنت توفير إمدادات مستقرة من الخيزران المزروع محليا في أتلانتا التي تتمتع بمناخ مشابه جدا لمناخ مدينة تشنغدو.

واستضافت حديقة حيوان أتلانتا سابقا حيوانات باندا بموجب اتفاقية إعارة من الصين لمدة ربع قرن بدءا من عام 1999، لكنها لم تعد تضم أيا منها منذ عام 2024.

والوافدان الجديدان كلاهما ولدا عام 2020، حيث يبلغ الذكر "بينغ بينغ" الآن ست سنوات، بينما ستُتم الأنثى "فو شوانغ" عامها السادس الشهر المقبل.

وتعيش دببة الباندا في حدائق الحيوان المغلقة لنحو 30 عاما.

وأُرسلت هذه الحيوانات المكسوة بالفرو إلى شتى أنحاء العالم على مدى عقود، بوصفها سفيرة لقوة بكين الناعمة التي تعكس نوايا الصين الدبلوماسية الحسنة.

وفي عام 1972، أهدت الصين زوجا من حيوانات الباندا إلى واشنطن في أعقاب الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون إلى الدولة الشيوعية.

وكانت بكين قد استعادت زوج باندا من اليابان في وقت سابق من هذا العام في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الذي نشأ بين البلدين إثر تلميح رئيسة الوزراء اليابانية إلى إمكانية تدخل طوكيو عسكريا في حال تعرضت تايوان لهجوم صيني.