عاصفة قوية تضرب شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية

تعرّض شمال شرق الولايات المتحدة السبت لأمطار غزيرة ورياح قوية مع اشتداد عاصفة خريفية استثنائية تسبّبت في إلغاء مئات الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف الأمريكيين، في حين أفادت وسائل إعلام أمريكية بمصرع شخص جراء العاصفة.

وشملت المناطق المتضرّرة جرّاء العاصفة "نورإيستر" مدنا كبرى مثل نيويورك وبوسطن وفيلادلفيا، فيما حذّرت السلطات من مخاطر فيضانات وإغلاق للطرق.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية في أحدث توقعاتها أن تتسبب العاصفة بهطول أمطار غزيرة في شمال منطقة ساحل وسط الأطلسي وجنوب نيو انغلاند بعد ظهر السبت.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تتحرك العاصفة نحو نيوجيرزي ولونغ آيلاند "الليلة، ما سيؤدي إلى تعرض المنطقة لكامل قوة هذه العاصفة" بحلول صباح الأحد.

وبالإضافة إلى ذلك، توقعت هيئة الأرصاد الجوية "حدوث فيضانات ساحلية كبيرة على طول ساحل وسط الأطلسي خلال دورات المد العالي المتعددة الآتية مع اكتمال القمر خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وقالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول إن العاصفة تتجه نحو المناطق الساحلية لمدينة نيويورك وجزيرة لونغ آيلاند.

أضافت هوكول في مؤتمر صحافي "الظروف بالغة الخطورة، أي شخص ينزل إلى المياه أو يقترب منها خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع يقامر بحياته".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل رجل يبلغ 56 عاما في بروكلين، إثر سقوط شجرة عليه بفعل الرياح.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 60 ألف مشترك في ولايات نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت وماساتشوستس ورود آيلاند وبنسلفانيا بحلول الساعة السادسة مساء (01,00 ت غ) السبت، وذلك وفقا لمقع "باور آوتدج دوت كوم" الذي يرصد انقطاعات الكهرباء.

من جانبه، دعا رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني السكان إلى تجنّب التنقل غير الضروري بسبب الرياح الشديدة واحتمال سقوط خطوط الكهرباء.

وأدت العاصفة إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية، 130 منها في مطار لوغان (بوسطن) وحده، بحسب بيانات "فلايت أوير".

وأصدرت شركات طيران كبرى، من بينها "جيت بلو" و"يونايتد" و"أمريكان إيرلاينز"، تنبيهات سفر سمحت للمسافرين بتعديل حجوزاتهم من دون دفع رسوم إضافية.

ودفعت الأحوال الجوية أيضا الأمم المتحدة إلى مطالبة وسائل الإعلام المشاركة في تغطية اجتماعات الجمعية العامة بإزالة معدات البث من محيط مقر المنظمة في نيويورك بسبب شدة الرياح.

وأُلغيت فعاليات ثقافية وموسيقية عدة، من بينها مهرجانا "غلوبال سيتيزن" و"أول ثينغز غو" في نيويورك، ومهرجان "أوشنز كولينغ" في ولاية ماريلاند، فيما ألغيت أيضا حفلات للمغني البريطاني إد شيران قرب بوسطن.

وتشهد مناطق في ولايات كارولاينا الشمالية وفيرجينيا وماريلاند وديلاوير ونيوجيرزي فيضانات منذ أيام.

وتُعد عواصف "نورإيستر" من الظواهر الجوية المعروفة في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وتكثر بين الخريف وبداية الربيع، وغالبا ما تكون مصحوبة بأمطار غزيرة أو ثلوج ورياح شديدة.