16 قتيلاً في ضربات روسية وأوكرانية متبادلة

أسفرت ضربات روسية وأوكرانية متبادلة عن مقتل 16 شخصا على الأقلّ في البلدين، وفق ما أفادت السلطات المحلية السبت، مع تكثيف موسكو وكييف ضرباتهما في الاشهر الاخيرة.

وأكد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل شخصين في مدينة زابوريجيا بجنوب البلاد.

وافادت السلطات في سومي بمقتل شخصين آخرين في المدينة الواقعة في الشمال الشرقي على الحدود مع روسيا، وذلك في ضربة جوية اسفرت ايضا عن ستة جرحى بينهم طفلة.

وقال المسؤول الإقليمي أولكسندر غانجا إن غارة جوية روسية في منطقة دنيبروبيتروفسك (وسط شرق) أسفرت عن مقتل فتاة تبلغ 17 عاما وامرأة تبلغ 59 عاما، وإصابة شخصين آخرين، أحدهما طفل يبلغ ست سنوات.

وفي كييف، خلفت ضربة بمسيرة على مبنى سكني خمسة جرحى، غداة قصف استهدف العاصمة وأسفر عن مقتل سبعة اشخاص.

وفي منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، قُتل شخص في غارة جوية أوكرانية بمسيرة استهدفت منشأة تجارية، بينما قضى ثلاثة آخرون في غارات جوية أوكرانية منفصلة بحسب ما أفاد يفغيني باليتسكي، المسؤول المحلي المعين من موسكو السبت.

وفي منطقة خيرسون (جنوب) التي تسيطر عليها موسكو، أسفرت ضربة بمسيرة اوكرانية مساء الجمعة عن مقتل شابتين ودمرت مطعما، وفق المسؤول الروسي الاقليمي فلاديمير سالدو.

ولفت أيضا إلى مقتل رجل في هجوم بمسيرة اوكرانية على مركبة مساء الجمعة.

إلى ذلك، قتل حطام طائرة مسيرة أوكرانية ثلاثة أشخاص وأصاب اثنين آخرين في منطقة كراسنودار جنوب غرب روسيا، وفق السلطات المحلية، التي لفتت الى أن الهجوم تسبب باندلاع حريق في منشأة تجارية، تم احتواؤه لاحقا.

وقال زيلينسكي إن كييف استهدفت مصفاة نفط في منطقة كراسنودار وموقعا لإمداد القوات الروسية في منطقة روستوف المجاورة.