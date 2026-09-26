البيت الأبيض يمنع شبكة "سي إن إن" من مرافقة ترامب

مُنع مراسلو شبكة "سي ان ان" من مرافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، في خطوة جديدة من قبل البيت الأبيض للحد من تغطية الشبكة للنشاطات الرئاسية.

وكان الرئيس قد أمر الأسبوع الماضي بمنع ثلاث وسائل إعلام أمريكية هي "سي ان ان" و"ام اس ناو" و"بوليتيكو" من دخول البيت الأبيض، متهما إياها بتقديم تغطية سلبية عنه.

ولاحقا أمر قاض بإعادة السماح لهم بالدخول مؤقتا، مرجحا أن تكون خطوة ترامب غير دستورية.

وكان من المقرر أن تكون "سي ان ان" هي الشبكة التلفزيونية المرافقة للرئيس لتنفيذ التغطية المشتركة خلال زيارته ولاية تينيسي السبت.

لكن جدولا بالمؤسسات الإعلامية المرافقة أصدره البيت الأبيض مساء الجمعة لم يتضمن شبكة "سي ان ان" أو أيا من الشبكات التلفزيونية الأخرى المكلفة التغطيات التلفزيونية المشتركة بشكل دوري.

والتغطية المشتركة يتناوب عليها مراسلون يرافقون الرئيس ويقدمون الخدمة لوسائل إعلام أخرى نظرا لمحدودية المساحة.

ولم يُدرج البيت الأبيض في جدول التغطية سوى طاقم "قناة ليندل"، وهي قناة تلفزيونية ثانوية مؤيدة بشدة لترامب ويديرها رجل الأعمال مايك ليندل المقرب من الرئيس الجمهوري.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حين كان دخول "سي ان ان" لا يزال ممنوعا إلى البيت الأبيض، تضامنت معها في موقف نادر من نوعه خمس قنوات أمريكية كبرى وأوقفت التغطية الإعلامية للبيت الأبيض.

وقالت قنوات "آيه بي سي" و"سي بي اس" و"فوكس" و"ان بي سي" في بيان إن "للجمهور مصلحة حيوية في الحصول على معلومات دقيقة ومستقلة عن حكومته. لا ينبغي لأي إدارة تقييد أي مؤسسة إخبارية لمجرد اعتراضها على تقاريرها".

وامتنعت "سي ان ان" عن التعليق عندما تواصلت معها وكالة فرانس برس الجمعة. كما لم يرد البيت الأبيض أيضا على طلب مماثل.