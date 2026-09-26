إعصار "نولو" يهدد هاواي بفيضانات كارثية

اشتد إعصار "نولو" ويقع مركزه جنوب هاواي مباشرة، ليصبح إعصارا من الفئة الثانية، مهددا جزيرة " بيج أيلاند " كبرى جزر هاواي بفيضانات كارثية قد تهدد الأرواح.

وحذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، من أن الأمطار المصاحبة للإعصار قد تتسبب في فيضانات وانزلاقات طينية كارثية تهدد الأرواح، خاصة في المناطق ذات التضاريس الوعرة.

ورفعت هاواي درجة الاستعداد مع اقتراب "نولو" وحث مسؤولو الجزيرة السكان على تجهيز حقائب الطوارئ، وأصدر الحاكم إعلانا بالطوارئ، ما تطلب استدعاء أكثر من 230 عنصرا من الحرس الوطني، وأغلقت المدارس لبقية الأسبوع.