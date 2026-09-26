أمريكا.. الآلاف بدون كهرباء والمياه تغمر الطرق في نيوجيرسي

انقطعت الكهرباء عن الآلاف على الساحل الشرقي للولايات المتحدة مساء الجمعة، بينما غمرت المياه الطرق في بعض المناطق الساحلية في نيوجيرسي في أولى العلامات الكبيرة على العاصفة القوية "نور إيستر" التي من المتوقع أن تخلق ظروفا خطيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويوجد عشرات الملايين من الأشخاص في مسار العاصفة التي بدأت بالفعل تضرب المنطقة برياح وأمطار قوية. ومن المتوقع حدوث فيضانات خطيرة على طول ساحل وسط المحيط الأطلسي، وخاصة بالقرب من نيوجيرسي وديلاوير، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

وفي منطقة ماناسكوان الساحلية بولاية نيوجيرسي، غمرت المياه مع حلول الظلام بعض الطرق. وصدرت في وقت سابق أوامر إجلاء طوعية في بعض المناطق المنخفضة في المنطقة. وقال عمدة المدينة مايك مانجان إنه يتوقع "وجود الكثير من المياه في الشوارع لفترة طويلة".

وتم إلغاء حفلات موسيقية، إلى جانب عشرات الرحلات الجوية المتجهة إلى مطارات بوسطن ونانتوكيت ومارثا فينيارد يومي الجمعة والسبت. وعرضت العديد من شركات الطيران التنازل عن بعض رسوم التغيير أو الإلغاء لبعض رحلات الساحل الشرقي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال بريان كيلي، عمدة منطقة سي برايت الشاطئية الصغيرة في نيوجيرسي، إن المنطقة تستعد لرياح تصل سرعتها إلى 50 ميلا في الساعة (80 كيلومترا في الساعة) وفيضانات قد يصل ارتفاعها إلى 6 أقدام (8ر1 متر) في بعض الشوارع. ويتوقع المسؤولون أن تبدأ الفيضانات اليوم السبت وتتفاقم بحلول منتصف النهار.