أمريكا.. وفاة أحد مصابي محاولة اغتيال ترامب

توفي رجل يبلغ 76 عاما كان قد أُصيب برصاصة في تجمع انتخابي عام 2024 تعرّض خلاله دونالد ترامب لمحاولة اغتيال، وفق ما أعلن الرئيس الأمريكي الخميس.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" "رحل جيم كوبنهافر، الوطني الأمريكي الحقيقي، يا لها من خسارة فادحة!".

وكان كوبنهافر الذي أصيب في ذراعه وبطنه، أحد الحاضرين الاثنين اللذين أُصيبا بجروح خطيرة في إطلاق النار الذي وقع في التجمع الانتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا.

وقُتل أحد الحاضرين الآخرين، وهو رجل الإطفاء كوري كومبيراتوري البالغ 50 عاما، بينما أُصيب ترامب في أذنه.

وقال ترامب "بعد إصابته أثناء دفاعه عن عائلته، أظهر جيم شجاعة فائقة، واستمر في القتال ببسالة، محافظا على روح معنوية عالية رغم المصاعب الهائلة".

لم يذكر بيان نقلته وسائل الإعلام الأمريكية عن محامي عائلة كوبنهافر سبب الوفاة، لكن المدعي العام لولاية بنسلفانيا ديف صنداي أشار عبر منصة إكس إلى أنه توفي "نتيجة مضاعفات ناجمة عن" إصاباته بالرصاص.