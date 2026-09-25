كازاخستان.. مقتل 12 عسكرياً خلال تدريبات في بحر قزوين

قُتل 12 عسكريا كازاخستانيا على الأقل أمس الخميس بعدما جرفتهم المياه إلى عرض البحر خلال تدريبات بحرية على ساحل بحر قزوين، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في البلد الواقع في آسيا الوسطى.

وذكرت إدارة منطقة مانغستاو الغربية في كازاخستان على ساحل بحر قزوين في منشور على تليغرام، أن "17 شخصا جرفتهم المياه إلى البحر أثناء تدريب قتالي". أضافت "لقي 12 شخصا حتفهم وجرى إنقاذ ثلاثة، بينما لا تزال عمليات البحث عن العسكريين الاثنين المتبقيين مستمرة".

وذكرت الإدارة أن الحادث نجم عن "تدهور مفاجئ في الأحوال الجوية واشتداد الرياح".

وأعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف أنه "وجّه لجنة حكومية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحديد ملابسات الحادث"، وفق ما أفاد مكتبه الإعلامي.