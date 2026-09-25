العاصفة نولو تشتد لتصبح إعصاراً في المحيط الهادئ

أصبحت العاصفة نولو إعصارا في المحيط الهادئ يوم أمس الخميس، ومن المتوقع أن يشتد أثناء توجهه نحو الجزيرة الكبيرة في هاواي، حسبما أفاد المركز الوطني للأعاصير، في وقت يستعد فيه السكان لفيضانات قد تكون كارثية.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الجزيرة الكبيرة قد تشهد إجمالي هطول أمطار يتراوح بين 38-50 سنتيمترا، مع إمكانية تسجيل كميات أعلى حتى يوم السبت. وقال مركز الأعاصير إن جزيرة ماوي قد تتعرض أيضا لفيضانات تشكل خطرا على الحياة.

وأوضح المركز أنه من المرجح أن تبدأ بعض المناطق في هاواي في مواجهة ظروف الإعصار بحلول ليل الجمعة.