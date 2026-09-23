الرئيس التركي: غزة «معسكر للموت» وإصلاح مجلس الأمن ضرورة

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول التي لا تعترف بدولة فلسطين إلى مراجعة مواقفها، مطالباً بزيادة الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب، وقال إن قطاع غزة أصبح «معسكراً للموت» و«المقبرة الأوسع للأطفال في العالم».

وقال أردوغان، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن أكثر من 74 ألف شخص قُتلوا في غزة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فيما تجاوز عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار 1500 شخص، وفق الأرقام التي أوردها في خطابه.

وأضاف أن الضفة الغربية تشهد تصاعداً في عنف المستوطنين، وأن مسلمين ومسيحيين يُمنعون من الوصول إلى أماكنهم المقدسة في القدس.

وأعرب عن أسفه لتعذر حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعات الجمعية العامة للعام الثاني على التوالي، مؤكداً ضرورة بدء إعادة إعمار غزة من دون تأخير، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ.

وانتقد أردوغان أداء الأمم المتحدة، قائلاً إنها أصبحت عاجزة عن القيام بمهمتها في صون السلام والأمن، وإن النظام الدولي القائم على خمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن يحتاج إلى إصلاح. وكان قد دعا إلى إلغاء العضوية الدائمة وحق النقض في المجلس.

وقال إن «اتفاق مكة» الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان يعزز التضامن والتعاون الإقليمي، ويدعم إيجاد حلول لمشكلات المنطقة من داخلها، محذراً من توسيع الصراعات إلى مناطق مجاورة.