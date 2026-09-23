أمير قطر: المنطقة في أخطر مراحلها والحوار سبيل الحل

حذّر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، من أن المنطقة تمر «بإحدى أخطر مراحلها»، معتبراً أن الأزمة الراهنة نتاج سنوات من التأجيل واللجوء إلى حلول غير واقعية، ومشدداً على أن الحوار والتفاوض يظلان السبيل لحل الخلافات ومنع اتساع دائرة الصراع.

وقال الشيخ تميم، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن قطر، من موقعها كوسيط موثوق، حذرت باستمرار من أن الزمن لا يحل النزاعات المعلقة، بل يضاعف كلفتها.

وأكد أن الدوحة لا تزال مقتنعة بإمكان حل الأزمة في المنطقة بالوسائل الدبلوماسية، داعياً إلى عدم تفويت الفرصة، ومشدداً على أن «الحكمة والصلابة وجهان لعملة واحدة».

وفي الملف الفلسطيني، وصف ما جرى في غزة بأنه «وصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء»، وقال إن قادة إسرائيليين باتوا يجاهرون بأن التهجير هو الحل الأنسب لسكان القطاع.

وأضاف أن «العدوانية الإسرائيلية» امتدت إلى دول الجوار وهددت أمن المنطقة، ومن بينها سوريا، كما اتهم إسرائيل بعدم الالتزام بالاتفاق في لبنان والتعامل معه بمنطق الوصاية.