الرئيس البرازيلي: أجيال من الفلسطينيين ستحمل آلام الإبادة في غزة

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن أجيالاً من الفلسطينيين ستحمل آلام وصدمات الإبادة الجماعية التي تعرض لها النساء والأطفال على يد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في غزة.

وشدد لولا، في كلمته خلال افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة عدم إسكات المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي بسبب قولها الحقيقة، في إشارة إلى تصريحاتها بشأن الجرائم المرتكبة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما تحدث لولا عن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تجعل حلّ الدولتين أقل قابلية للتحقيق يوماً بعد يوم.

وأضاف لولا، أن الأمم المتحدة أخفقت في أداء أهم مهامها، وهي إنقاذ البشرية من ويلات الحروب، مشيراً إلى أن مضيق هرمز أصبح ساحة معركة بدلاً من أن يكون ممراً مائياً حيوياً للتجارة. واعتبر الرئيس البرازيلي أن العالم أصبح «رهينة» شلل مجلس الأمن الدولي، قائلاً: «لقد أصبحنا جميعنا رهينة عدم تحرك مجلس الأمن الدولي وفشله في أداء دوره».