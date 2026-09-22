ترامب يوقع اتفاقاً مع الدنمارك وغرينلاند لتعزيز الأمن في القطب الشمالي

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا مع الدنمارك وجرينلاند يهدف إلى تعزيز أمن القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي، ليخفف التوترات بشأن دعواته المتكررة لأن تصبح جرينلاند جزءا من الولايات المتحدة.

ويأتي توقيع الاتفاق اليوم الثلاثاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعد أيام من إعلان ترامب عن الاتفاق الذي يستهدف تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة الجليدية الشاسعة مع إبقائها تحت السيطرة الدنماركية. ولم تقدم الحكومات سوى تفاصيل قليلة عن الاتفاق قبل التوقيع.

وكان ترامب قد أعرب، لعدة أشهر، عن رغبته في أن تصبح جرينلاند جزءا من الولايات المتحدة وأصدر تهديدات بالاستيلاء على الجزيرة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي من الدنمارك، الحليف في حلف شمال الأطلسي (الناتو).