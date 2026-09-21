العاصفة المدارية بولو تتشكل قبالة جنوب غرب المكسيك

تشكلت العاصفة المدارية بولو في وقت متأخر من يوم الأحد قبالة جنوب غرب المكسيك.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي إن بولو كانت مصحوبة برياح مستمرة بلغت سرعتها القصوى نحو 65 كيلو مترا في الساعة ومن المتوقع أن تشتد بسرعة خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المتوقع أن تتحول بولو إلى إعصار كبير بحلول منتصف الأسبوع.

وكانت بولو تتحرك نحو الشرق والشمال الشرقي بسرعة تقارب 7 كيلو مترات في الساعة. ومن المتوقع أن تتحول نحو الشرق يوم غد الثلاثاء وأن تتحول بشكل حاد نحو الشمال والشمال الغربي يوم الأربعاء.

وكانت هناك توقعات بهطول أمطار غزيرة على ولايات ميتشواكان وكوليما وخاليسكو المكسيكية حتى يوم الخميس.