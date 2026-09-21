روسيا.. حزب بوتين يحتفظ بهيمنته على مجلس الدوما

حقق حزب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غالبية ساحقة كما كان متوقعا في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد في ظل هجمات إلكترونية وغارات جوية أوكرانية بطائرات مسيرة، وفقا لنتائج نشرتها وسائل إعلام رسمية في وقت مبكر الاثنين.

ولم يُسمح لأي حزب معارض للحرب الأوكرانية بالمشاركة في هذه الانتخابات، وهي الأولى منذ بدء الحرب في 2022، وشملت أيضا المناطق الأوكرانية التي سيطرت عليها روسيا وضمتها.

وبحسب النتائج التي أوردتها وكالات الأنباء الروسية بعد فرز نحو 71% من الأصوات، حصل حزب روسيا الموحدة على 57،5% من الأصوات.

وحل بعده الحزب الشيوعي والحزب الليبرالي الديموقراطي القومي بنسبة 14% و8,7% تواليا.

وتضمن هذه النتيجة للحزب الحاكم تحقيق غالبية الثلثين في مجلس الدوما، ما يسمح له بتعديل الدستور، وفقا لتوقعات وكالة تاس للأنباء.

وقال مسؤولون روس إن أوكرانيا شنت هجمات بأسراب من الطائرات المسيرة استهدفت موسكو والمنطقة المحيطة بها في اليوم الأخير من الانتخابات، ما أسفر عن مقتل شخصين واندلاع حريق في مصفاة للنفط.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بالسعي إلى "إفشال التعبير الديموقراطي عن إرادة المواطنين الروس".

وأكدت أن موسكو ستواصل "تكثيف ضرباتها باستخدام أسلحة عالية الدقة ضد أهداف عسكرية في كييف".