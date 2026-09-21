أمريكا ..عنصر بإدارة الهجرة يطلق النار على رجل في تكساس

أطلق عنصر بإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية النار على رجل وأصابه يوم أمس الأحد في أوستن بولاية تكساس، حسبما قال مسؤولون محليون، بينما احتشد متظاهرون مناهضون لإدارة الهجرة والجمارك بسرعة في موقع الحادث.

وقال مسؤولون في أوستن خلال مؤتمر صحفي إن الرجل في حالة خطيرة ولكنها مستقرة في أحد المستشفيات بعد إصابته بعيار ناري واحد في الجذع.

ولم تشارك وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على إدارة الهجرة والجمارك، في المؤتمر الصحفي ولم ترد على الطلبات المتكررة للحصول على تفاصيل.

وقالت ليزا ديفيس، رئيسة شرطة أوستن، خلال إيجاز للصحفيين إلى جانب عمدة المدينة ومسؤولين آخرين، إن ضباط شرطة المدينة لم يشاركوا في العملية أو في إطلاق النار، الذي وقع بعد توقيف مروري.

وأكد العمدة كيرك واتسون، وهو ديمقراطي، أنه يريد أن يكون لإدارة شرطة المدينة دورا في التحقيق حتى تتمكن من تقديم "عين ثالثة واضحة ومستقلة" في هذه العملية. وقال واتسون إنه لا يعتقد أنه سيكون من المناسب لإدارة الهجرة والجمارك إجراء التحقيق بمفردها.

وقال واتسون "إن لسكان أوستن الحق في الشعور بالأمان في مدينتهم". وأردف أن التحقيق المناسب يعزز المصداقية فحسب.

وكشفت محاميةٍ مختصة بقضايا الهجرة تمثل عائلة الرجل عن هويته، مشيرة إلى أن اسمه ويلبر رافائيل جارسيس بيريز، وهو مواطن فنزويلي يبلغ من العمر 28 عاما.

وذكرت المحامية كيت لينكولن جولدفينش، في مقطع فيديو تم بثه على حسابها في تطبيق "إنستغرام"، أنها تعتقد أنه لا يملك سجلا جنائيا أو أمرا نهائيا بالترحيل من الولايات المتحدة، لكنها صرحت لاحقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس بأنها لا تعرف وضعه الحالي فيما يتعلق بالهجرة.