واشنطن تقترح إنشاء آلية إخطار مشتركة مع بكين لحوادث الذكاء الاصطناعي

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة اقترحت إنشاء "آلية إخطار" مشتركة مع الصين للإبلاغ عن الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتي قد تؤثر على الأمن القومي، في إطار مناقشات عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت المحادثات المقرر إجراؤها في البيت الأبيض هذا الأسبوع بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال بيسنت للصحفيين بعد المحادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنج في نيويورك: "نريد رؤية مشتركة للأهداف المشتركة والتهديدات المشتركة".

وأضاف: "نعتقد أنه مثل أي نشاط عابر للحدود، فإن الانتقال من الغموض إلى المزيد من الشفافية بين القوتين الأولى والثانية في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم أمر مهم جدا".

وقاوم ترامب الدعوات لإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي، قائلاً إن ذلك سيساعد الصين على اللحاق بالشركات الأمريكية.

وأثناء وقوفهما معا في البهو الشاهق للمقر الرئيسي لبنك "جي بي مورجان تشيس" أواخر يوم الأحد، قال بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير إنه تم إرساء الأساس للمحادثات بين شي وترامب المقرر إجراؤها يوم الخميس. وقالا إن الجانبين اتفقا على تفعيل "مجلس تجاري" جديد كان القائدان قد ناقشاه عندما التقيا في بكين في مايو الماضي.