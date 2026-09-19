الأمم المتحدة تعين الأمريكي لوك ليندبرغ رئيساً لبرنامج الأغذية العالمي

أعلنت الأمم المتحدة يوم أمس الجمعة تعيين مسؤول الزراعة الأمريكي لوك ليندبرغ رئيسا لبرنامج الأغذية العالمي، وهي وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة التي تطلق على نفسها اسم "المستجيب العالمي للجوع في الخطوط الأمامية" في الصراعات والأزمات وحالات الطوارئ في جميع أنحاء العالم.

ويشغل ليندبرغ، صهر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، الآن منصب وكيل وزارة الزراعة الأمريكية للتجارة والشؤون الزراعية الخارجية. وسيحل محل سيندي ماكين كمدير تنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ومقره روما.

وأصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة شو دونيو هذا الإعلان المشترك بعد أن أكد مجلس إدارة برنامج الأغذية العالمي موافقته على التعيين.

وسيتولى ليندبرغ (37 عاما)، رئاسة برنامج الأغذية العالمي في الوقت الذي يكافح فيه من أجل جمع الأموال للمساعدة في إطعام عشرات الملايين من الأشخاص المحتاجين.

وتقول الوكالة، التي تعتمد على التبرعات، إن ما يصل إلى 266 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد، لكنها تهدف إلى مساعدة 110 ملايين فقط هذا العام بسبب تخفيضات التمويل.