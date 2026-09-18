تقرير أعده "الذكاء الاصطناعي" كاد يشعل مواجهة أمريكية صينية

كشف تقرير لشبكة CNN عن واقعة خطيرة أثارت حالة تأهب فورية داخل الجيش الأمريكي، عقب تداول تقرير استخباراتي يُفيد بنقل سفينة صينية لمكونات مرتبطة ببرنامج أسلحة نووية في الشرق الأوسط.

وبحسب أربعة مصادر مطلعة، وضع الجيش الأمريكي خططاً للاعتراض وجُهزت عناصر مسلحة للصعود على متن السفينة، بل وتحركت طائرات عسكرية في الجو.

إلا أن التدقيق الأخير كشف أن التقرير أُنتج بمساعدة "دردشة آلية" تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وحددت الشحنة بشكل خاطئ تماماً.

ووصف مصدر للشبكة التقرير بأنه "كاد يشعل حرباً" بين واشنطن وبكين. وتُسلط هذه الحادثة الضوء على المخاطر الكارثية المترتبة على الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الاستخباراتية وتحديد الأهداف العسكرية خلال الأزمات.