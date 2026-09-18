"نوبل" ترفع قيمة الجائزة المالية إلى 1.2 مليون دولار

​قالت مؤسسة نوبل السويدية اليوم ‌الجمعة ​إنها سترفع القيمة المالية لجوائزها المرموقة هذا العام بنسبة تسعة بالمئة لتصل إلى 12 مليون كرونة سويدية ⁠أي (1.22 مليون دولار) لكل واحدة من الجوائز الست.

وقالت هانا ستيارن المديرة ‌التنفيذية لمؤسسة نوبل في بيان "من خلال زيادة قيمة جائزة ‌نوبل، نحافظ على أهميتها ‌الراسخة ونضمن أن يحتفظ الجزء ‌المالي منها ‌بقيمته بمرور الوقت".

وسيتم الإعلان عن ​الفائزين بجوائز ‌هذا ​العام في مجالات الفيزياء ⁠والكيمياء والسلام والأدب والاقتصاد والطب في الفترة ما بين ​الخامس ⁠و12 ⁠أكتوبر ، في الذكرى رقم 125 لتوزيع الجوائز ⁠لأول مرة.

وذكرت المؤسسة أن الجوائز، التي أنشئت بموجب وصية رجل الأعمال السويدي ألفريد نوبل مخترع الديناميت ‌في القرن التاسع عشر، كانت قيمتها 150782 ​كرونة لكل جائزة في عام 1901.