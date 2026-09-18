مقتل 6 أشخاص وإصابة 17 في إطلاق نار بمدرسة في الفلبين

قالت السلطات الفلبينية إن ستة طلاب، على الأقل، لقوا حتفهم، وأصيب 17 آخرون، بعضهم في حالة خطيرة، إثر إطلاق نار بمدرسة في الفلبين اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية إن المسلح، وهو في سن المراهقة، أطلق النار على نفسه وفارق الحياة.

ووقع إطلاق النار في مدرسة بانجا الوطنية الثانوية بإقليم "جنوب كوتاباتو" في جزيرة مينداناو بجنوب البلاد.

ونقل المصابون إلى المستشفى.

وكانت الشرطة الفلبينية الوطنية أكدت في بيان أن ثلاثة أشخاص توفوا وأن عدة آخرين أصيبوا. ومازالت ملابسات إطلاق النار قيد التحقيق.

وقال محافظ "جنوب كوتاباتو" رينالدو تامايو إن أفضل صديق لمطلق النار قال للمسؤولين إنه كان عضوا بـ"جمعية الجريمة الحقيقية"، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس. وأضاف تامايو إن السلطات تحقق في هذا المزعم.