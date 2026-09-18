مقتل 16 شخصاً وإصابة 50 جراء هجوم بسيارة مفخخة في باكستان

صرح مسؤولون في باكستان أن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر هجوم شنه انتحاري بسيارة مفخخة واستهدف بوابة مسجد بالقرب من مركز للشرطة بشمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن مسؤولين قولهم إن أكثر من 50 شخصا أصيبوا في الانفجار.

وقال مسؤول إنقاذ بارز يدعى بلال فيضي، إن الانفجار وقع في منطقة كوهات في إقليم خيبر بختونخوا المحاذي لأفغانستان.

وأضاف أن معظم المصابين كانوا من المصلين.

وأوضح طبيب يدعى طاهر شاه في كوهات أن 15 جثة وأكثر من 50 مصابا نقلوا إلى المستشفى في المدينة.

وأضاف أن حصيلة القتلى يمكن أن ترتفع حيث أن كثيرا من المصابين في حالة حرجة.