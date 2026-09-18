كوريا الجنوبية: قمة ترامب وكيم جونغ أون قد تُعقد قريباً

أكد ​الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ اليوم الجمعة ⁠أن من الممكن عقد قمة ‌بين الزعيم الكوري الشمالي ‌كيم جونغ أون ‌والرئيس ‌الأمريكي دونالد ‌ترامب في ​الأشهر المقبلة، لكن ‌هذا ​الاحتمال ⁠لا يزال ​غير ⁠مؤكد.

وأضاف ميونغ أنه من الواضح أن دونالد ترامب يرغب في استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعد انقطاعه لسنوات.

وصرح لي في مؤتمر صحافي عُقد في البيت الأزرق الرئاسي في سول "من الواضح أن الرئيس ترامب يريد الحوار، وأنا أيضا أحضّ الرئيس ترامب على الانخراط في الحوار" مع بيونغ يانغ.

ويسعى الرئيس الأمريكي الذي التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ثلاث مرات خلال ولايته الأولى (2017-2021)، إلى إحياء العلاقة التي يؤكد أنه بناها معه خلال تلك اللقاءات، فيما أشار إلى أنه يعتزم مقابلته مجددا قبل نهاية العام. ولم تُبدِ كوريا الشمالية أي رد فعل حتى الآن.

وأضاف لي أن كوريا الجنوبية تواصل "جهود تنسيق أولية" مشيرا إلى أن عقد لقاء بين ترامب وكيم في هذه المرحلة "ما زال أمرا صعبا (...) لكنه ليس مستحيلا".

وتابع "لا أستطيع الجزم بمدى احتمال حدوث ذلك، لكن من الواضح أن علينا بذل كل الجهود الممكنة لتحويل هذا الاحتمال إلى واقع".