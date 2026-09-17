لوكهيد مارتن تكشف عن تفاصيل ‌صاروخ جو-جو الجديد

كشفت شركة لوكهيد مارتن اليوم الخميس عن تفاصيل ‌صاروخ جو-جو من الجيل الجديد تم تطويره لمواجهة التهديدات الصادرة عن الصين، وعن اتفاقية جديدة مع وزارة الدفاع الأمريكية لزيادة الإنتاج في الوقت الذي تعمل ⁠فيه الوزارة على إعادة بناء مخزوناتها من الذخائر.

تم تطوير الصاروخ، ‌المعروف باسم الصاروخ التكتيكي المتقدم المشترك ‌إيه.آي.إم-260، في سرية ‌تامة لسنوات كرد من الجيش الأمريكي على التهديدات الجوية بعيدة المدى ‌المتزايدة القدرة من الصين. وقالت لوكهيد مارتن ⁠إن السلاح يوفر مدى وفاعلية أكبر من الصواريخ جو-جو الحالية، وهي ميزة ضد ⁠الطائرات ⁠المقاتلة الصينية مثل طراز جيه-20.

وسيستخدم الصاروخ إيه.آي.إم-260 على مقاتلات الشبح مثل طرازي إف-22 رابتور وإف-35.

ظهرت ⁠الصور الأولى لهذا الصاروخ في مايو ، وأعلنت أستراليا أنها ستشتري منه بقيمة تقارب 521 مليون دولار. ولم يتم الكشف عن الكمية وسعر الوحدة.

ويضع ‌الاتفاق الإطاري الأساس لعقد شراء متعدد السنوات يهدف إلى تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية للبرنامج. وقالت لوكهيد مارتن إنها ستمول الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج بموجب الاتفاق.