أردوغان سيترشح لولاية رئاسية جديدة في إطار انتخابات مبكرة

كشف مستشار بارز لرجب طيب إردوغان أن الرئيس التركي سيترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات مبكرة يُرجح إجراؤها في أبريل 2028، وفق ما ذكرت وسائل إعلام الخميس.

ونقلت قناة "إن تي في" الخاصة وصحيفة "جمهورييت" عن محمد أوجوم قوله "إذا أيد 360 نائبا قرار الدعوة لانتخابات جديدة، فستُجرى في 16 أبريل 2028"، بدلا من موعدها الدستوري في مايو من العام نفسه.

وبموجب القانون التركي، من المقرر إجراء الانتخابات في مايو من ذلك العام.

لكن الدستور يتيح للبرلمان الدعوة إلى انتخابات مبكرة إذا أيد الخطوة 360 نائبا من أصل 600، ما يمهد الطريق أمام إردوغان للترشح لولاية جديدة.