شقيقة كيم: من يطالبون بنزع سلاحنا النووي "حمقى"

وصفت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم الخميس، الذين يطالبون بلادها بالتخلي عن ترسانتها النووية بأنهم "حمقى"، مجددة التأكيد أن "لا رجعة" في موضوع حيازة بلادها السلاح النووي.

وتأتي تصريحات كيم يو جونغ الخميس فيما تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية جمعيتها العامة السنوية في فيينا.

وقالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي إنها تتوقع صدور دعوات لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، واصفة إياها بأنها "حماقات معتادة".

وكتبت كيم يو جونغ في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "إذا كانوا يعتقدون أن هذا ممكن حقا، فذلك لأنهم لا يصغون إلا لكلام حمقى يجهلون قوانين العالم".

وأضافت أن "وضع (كوريا الشمالية) كدولة تملك السلاح النووي هو وضع مطلق لا رجعة فيه" مشيرة إلى أن الترسانة النووية للبلاد "تساهم بشكل كبير في ردع الممارسات المشينة التي يرتكبها المارقون على الساحة الدولية، وفي ضمان السلم والأمن".

وأشارت إلى أن وضع كوريا الشمالية كقوة نووية، وهو ما أدرج في دستورها عام 2023 "لا يمكن أن يتغير قيد أنملة".

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيرا بأن بيونغ يانغ تملك 57 سلاحا نوويا "قويا للغاية"، في حين تقدم سيول أرقاما تراوح بين 80 و120 سلاحا.

وتوسعت الترسانة النووية لكوريا الشمالية منذ انهيار القمة الثانية بين كيم وترامب عام 2019 بسبب الخلاف حول ما ستحصل عليه بيونغ يانغ مقابل اتخاذ خطوات نحو نزع السلاح النووي.