الصحة العالمية: مؤشرات مشجعة على إحراز تقدم في مكافحة "إيبولا"

أعلن تيدروس غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، تسجيل مؤشرات على تراجع انتقال عدوى فيروس "إيبولا" في بعض المناطق الأكثر تضرراً في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع تعافي نحو 1700 مصاب.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن مقاطعة كيفو الجنوبية لم تسجل أي حالات جديدة منذ مايو الماضي، فيما لا يزال التفشي متركزاً إلى حد كبير في شمال شرق البلاد.

وقال إن أكثر من 7200 إصابة و3500 وفاة سُجلت في سبع مقاطعات، لافتاً إلى تسجيل نحو 300 إصابة و160 وفاة في مقاطعة إيتوري خلال الأسبوع الماضي، بينما تضاعف عدد الحالات الأسبوعية تقريباً في كيفو الشمالية خلال أسبوعين ليتجاوز 200 حالة.

وأضاف أن تجارب العلاجات والوقاية بعد التعرض للفيروس تتسارع، مع توقع بدء تجارب اللقاحات خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً أن تراجع انتقال العدوى في بعض المناطق لا يعني انتهاء التفشي، وداعياً إلى مواصلة جهود الاستجابة وتأمين التمويل اللازم.