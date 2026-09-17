نيبال.. ارتفاع عدد المفقودين جراء الفيضانات إلى 6150 شخصاً

أعلنت هيئة إدارة الكوارث النيبالية، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد المفقودين جراء الفيضانات التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين أواخر أغسطس إلى 6150 شخصاً، بزيادة تقارب ألف شخص مقارنة باليوم السابق.

وقالت الهيئة إن عدد المفقودين ارتفع من 5179 إلى 6150 شخصاً عقب تحديث البيانات والتحقق منها، مشيرة إلى انتشال 1403 جثث والتعرف على هوية 105 منها.

وضربت الفيضانات والانهيارات الأرضية مناطق شرق النيبال، خصوصاً منطقة راسوا الحدودية مع الصين، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمفقودين وإلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية.

وتواصل السلطات عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الضحايا، بالتزامن مع تحديث بيانات المفقودين الواردة من المناطق المتضررة.