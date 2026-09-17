كبيرة موظفي البيت الأبيض تعلن تعافيها من السرطان

أعلنت سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أنها تعافت من السرطان، بعد نحو ستة أشهر من تشخيص إصابتها بالمرض.

وكانت وايلز البالغة 69 عاما والملقبة "السيدة الجليدية" أعلنت في مارس إصابتها بسرطان الثدي وخضوعها للعلاج.

وكتبت في منشور على منصة إكس "أظهرت نتائج الفحوص التي تلقيتها هذا الأسبوع خلوّها من أيّ مؤشرات للمرض. لقد تعافيت من السرطان".

وتوجهت بالشكر إلى أفراد عائلتها وأصدقائها وأطبائها، كما خصّت ترامب بـ"شكر خاص على دعمه الثابت"، مضيفة "أشعر بالامتنان، وسأواصل العمل من أجل الدفع بأجندة أمريكا أولا التي يتبناها" الرئيس الأمريكي.

وتُعد وايلز أول امرأة تتولّى منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، فيما يُنسب إليها دور بارز في إدارة كثير من ملفات الولاية الثانية لترامب في الكواليس.