الهند تستدعي القائم بالأعمال الباكستاني عقب اصطدام بحري

أعلنت وزارة الخارجية الهندية استدعاء القائم بالأعمال الباكستاني، اليوم الأربعاء، على خلفية اصطدام بين وحدات من البحرية الباكستانية وسفينة تابعة للبحرية الهندية في المياه الدولية.

وأفادت الوزارة بأن الاصطدام وقع، أمس الثلاثاء، في شمالي بحر العرب. ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار جسيمة.

ووصفت الهند الحادث بأنه "غير مقبول وغير مهني"، وطالبت باكستان بضمان توخي وحداتها العسكرية الحذر والالتزام بالاتفاقات الثنائية لتجنب وقوع حوادث مماثلة.

وطلبت الهند أيضا من القائم بأعمالها في إسلام آباد إثارة المسألة مع وزارة الخارجية الباكستانية.

ولم يصدر عن الحكومة الباكستانية تعليق فوري على الحادث.